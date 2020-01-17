"Бордо" проиграл клубу 3-го дивизиона и вылетел из Кубка Франции

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"Бордо" проиграл клубу 3-го дивизиона и вылетел из Кубка Франции

"По" обыграл "Бордо" в 1/16 финала Кубка Франции.

"По" - "Бордо" - 3:2 (2:1)

Голы: Нейм, 23 - 1:0, Маджа, 41 - 1:1, Джарджу, 44 - 2:1, де Превиль, 82 - 2:2, Гуйе, 117 - 3:2

"Бордо": Пуссен, Мешер, Пундже (Отавио, 105), Бенито, Йованович, Аит-Беннассер, Адли (Башич, 60), Жонатан Кафу (Бриан, 59), Уден, Маджа (де Превиль, 73), Хван Ый Чжо.

Таким образом, "Бордо" вылетел из Кубка Франции, "По" прошел дальше.

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