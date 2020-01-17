"Бордо" проиграл клубу 3-го дивизиона и вылетел из Кубка Франции
"По" обыграл "Бордо" в 1/16 финала Кубка Франции.
"По" - "Бордо" - 3:2 (2:1)
Голы: Нейм, 23 - 1:0, Маджа, 41 - 1:1, Джарджу, 44 - 2:1, де Превиль, 82 - 2:2, Гуйе, 117 - 3:2
"Бордо": Пуссен, Мешер, Пундже (Отавио, 105), Бенито, Йованович, Аит-Беннассер, Адли (Башич, 60), Жонатан Кафу (Бриан, 59), Уден, Маджа (де Превиль, 73), Хван Ый Чжо.
Таким образом, "Бордо" вылетел из Кубка Франции, "По" прошел дальше.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12