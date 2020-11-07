"Бордо" проиграл "Монпелье" в матче Лиги 1
В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" одержал победу над "Бордо".
На данный момент "Монпелье" занимает 6-е место, а "Бордо" - 12-е.
"Бордо" - "Монпелье" 0:2
Голы: Молле, 49 - 0:1, Делор, 66 - 0:2
"Бордо": Костиль, Бенито, Кватенг, Косьельни, Пабло, Башич (Адли, 62), Зеркан (де Превиль, 62), Бен-Арфа, Отавио, Уден, Маджа (Бриан, 61).
"Монпелье": Берто, Ойонго, Конгре, Педру Мендеш (Коцца, 90), Самбия, Ферри (Шотар, 81), Молле (Юн Ил Лок, 90), Саванье (Долли, 74), Мавидиди (Ристич, 81), Делор, Лаборд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13