"Бордо" проиграл "Монпелье" в матче Лиги 1

Теги бордомонпелье

"Бордо" проиграл "Монпелье" в матче Лиги 1

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" одержал победу над "Бордо".

На данный момент "Монпелье" занимает 6-е место, а "Бордо" - 12-е.

"Бордо" - "Монпелье" 0:2

Голы: Молле, 49 - 0:1, Делор, 66 - 0:2

"Бордо": Костиль, Бенито, Кватенг, Косьельни, Пабло, Башич (Адли, 62), Зеркан (де Превиль, 62), Бен-Арфа, Отавио, Уден, Маджа (Бриан, 61).

"Монпелье": Берто, Ойонго, Конгре, Педру Мендеш (Коцца, 90), Самбия, Ферри (Шотар, 81), Молле (Юн Ил Лок, 90), Саванье (Долли, 74), Мавидиди (Ристич, 81), Делор, Лаборд.

Читайте также: "Марсель" на выезде переиграл "Страсбур". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ

"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов