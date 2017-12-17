"Бордо" проиграл шесть выездных матчей подряд в Лиге 1 впервые с 1976 года

В матче 18-го тура чемпионата Франции "Бордо" в гостях уступил "Ницце" со счетом 0:1.

Стоит отметить, что "жирондинцы" проиграли шестой выездной матч в Лиге 1 подряд.

Подобная серия неудач произошла с командой впервые с 1976 года.

После 18 туров "Бордо" занимает лишь 15 место в турнирной таблице.

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