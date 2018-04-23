"Бордо" - ПСЖ - 0:1 (обзор)

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"Бордо" - ПСЖ - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 34-го тура французской Лиги 1, в котором новоиспеченный чемпион ПСЖ в гостях выиграл у "Бордо".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 34 90
2 Монако 34 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 34 69
5 Ницца 34 50
6 Сент-Этьен 34 49
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 34 46
9 Нант 34 46
10 Генгам 34 45
11 Бордо 34 43
12 Дижон 34 42
13 Амьен 34 40
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 33 36
16 Страсбур 34 34
17 Тулуза 33 33
18 Труа 34 29
19 Лилль 34 29
20 Метц 34 26
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