"Бордо" разгромил "Ним" и вышел на третье место в Лиге 1

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"Бордо" разгромил "Ним" и вышел на третье место в Лиге 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции "Бордо" разгромил "Ним" со счетом 6:0. Хет-триком отметился Джош Маджа, дубль сделал Отавио, еще один гол на счету Николя де Превиля.

Благодаря победе "Бордо" поднялся на третье место в турнирной таблице Лиге 1. "Ним" остался в зоне вылета на 19-й позиции.

Стоит отметить, что в начале матча на поле выбежали фанаты хозяев, которые протестовали против руководства клуба. Болельщики вернулись на трибуны лишь после того, как им вернули отобранные баннеры.

"Бордо" – "Ним" - 6:0 (2:0)
Голы: Маджа, 24 - 1:0, Маджа, 37 - 2:0, Маджа, 53 - 3:0, де Превиль, 58 - 4:0, Отавио, 76 - 5:0, Отавио, 87 - 6:0

"Бордо": Костиль, Пабло, Йованович, Косьельни, Сабали (Кватенг, 80), Отавио, Аит-Беннассер, Адли, Жонатан Кафу, Маджа (Башич, 75), де Превиль (Калу, 66).

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