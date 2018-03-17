"Бордо" – "Ренн" - 0:2 (обзор)

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"Бордо" – "Ренн" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура французской Лиги 1 между "Бордо" и "Ренном".

Не пропустите: "Ренн" на выезде одержал победу над "Бордо". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 29 59
4 Лион 29 54
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Дижон 30 38
10 Бордо 30 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 Анжер 31 35
13 Генгам 29 35
14 ФК Кан 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
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