"Бордо" сильнее "Лилля" и другие результаты 32-го тура чемпионата Франции

Теги амьенбордогенгамдижон

"Бордо" сильнее "Лилля" и другие результаты 32-го тура чемпионата Франции

В рамках 32-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Анжер" – "Страсбур" - 1:1

Голы: Токо-Экамби, 6 - 1:0, Мартен, 71 (пенальти) - 1:1.

"Анжер": Бютель, Траоре, Манко, Бамба, Тома, Рен-Аделед (Фюльжени, 68), Сантамария, Мангани, Те (Кеткеофомфон, 77), Онианге, Токо-Экамби.

"Страсбур": Укиджа, Коне, Мартинес, Сека, Ахолу (Гримм, 46), Мартен, Корнье, Терье (Фулькье, 54), Лиэнар, Гонсалвес, Баокен (Блайяк, 90).


"Амьен" – "Кан" - 3:0

Голы: Дибасси, 20 - 1:0, Гакпе, 30 - 2:0, Конате, 53 - 3:0.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Дибасси, Сиссоко, Аденон, Зунгу (Фофана, 61), Монкондюи, Гакпе, Какута (Манзала, 55), Конате (Траоре, 76), Мендоса.

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Джику, Женевуа (Куаку, 46), Санко, Фере (Петерс, 67), Бесса, Роделен, Деменге (Репас, 71), Гильбер, Сантини.


"Бордо" – "Лилль" - 2:1

Голы: Мотиба, 13 - 0:1, Камано, 42 - 1:1, Камано, 45 - 2:1.

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Пабло, Мейте (Санкаре, 46), Плашил, Малком (Лаборд, 90), Лерагер, Камано (де Превиль, 70), Брэйтуэйт.

"Лилль": Коффи, Дабила, Иэ, Малькюи, Мендиль, Тиаго Мендес, Тиаго Майя, Луис Араужо (Биссума, 70), Пепе, Бензия (Эль-Гази, 78), Мотиба (Фараж, 85).

Удаление: Тиаго Мендес (63).


"Генгам" – "Труа" - 4:0

Голы: Бенезе, 23 - 1:0, Блас, 47 - 2:0, Нгбакото, 79 - 3:0, Бриан, 90 - 4:0.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Сорбон, Гренье, Дидо, Нгбакото (Коко, 82), Диалло (Блас, 46), Бенезе (Тюрам, 72), Бриан.

"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Деплан, Эрей, Конфе (Бен-Саада, 74), Беллюгу, Вальтер (Кауи, 17), Дарбьон, Пеле (Хен Чжун Сук, 60), Ньян.


"Тулуза" – "Дижон" - 0:1

Гол: Квон Чхан Хун, 10 - 0:1.

"Тулуза": Лафон, Диоп, Фортес, Амьен Аду, Блен (Жан, 87), Силла, Сангаре, Сомалиа (Мубеле, 64), Градель, Саного, Делор (Дурмаз, 80).

"Дижон": Рене, Джилободжи, Хаддади, Розье, Варро, Слити, Марье, Квон Чхан Хун (Саммаритано, 81), Амальфитано, Саид (Массуэма, 73), Тавареш (Жанно, 55).

Не пропустите: "Монако" одержал победу над "Нантом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 32 84
2 Монако 32 70
3 Марсель 31 62
4 Лион 31 60
5 Ренн 31 46
6 Монпелье 31 45
7 Ницца 31 45
8 Нант 32 44
9 Сент-Этьен 32 43
10 Генгам 32 41
11 Дижон 32 41
12 Бордо 32 40
13 Амьен 32 37
14 Анжер 32 36
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 32 34
17 Тулуза 32 30
18 Труа 32 29
19 Лилль 32 28
20 Метц 31 22
Полная таблица

топ-5 тегов