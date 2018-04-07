"Бордо" сильнее "Лилля" и другие результаты 32-го тура чемпионата Франции
В рамках 32-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Анжер" – "Страсбур" - 1:1
Голы: Токо-Экамби, 6 - 1:0, Мартен, 71 (пенальти) - 1:1.
"Анжер": Бютель, Траоре, Манко, Бамба, Тома, Рен-Аделед (Фюльжени, 68), Сантамария, Мангани, Те (Кеткеофомфон, 77), Онианге, Токо-Экамби.
"Страсбур": Укиджа, Коне, Мартинес, Сека, Ахолу (Гримм, 46), Мартен, Корнье, Терье (Фулькье, 54), Лиэнар, Гонсалвес, Баокен (Блайяк, 90).
"Амьен" – "Кан" - 3:0
Голы: Дибасси, 20 - 1:0, Гакпе, 30 - 2:0, Конате, 53 - 3:0.
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Дибасси, Сиссоко, Аденон, Зунгу (Фофана, 61), Монкондюи, Гакпе, Какута (Манзала, 55), Конате (Траоре, 76), Мендоса.
"Кан": Веркутр, Да Сильва, Джику, Женевуа (Куаку, 46), Санко, Фере (Петерс, 67), Бесса, Роделен, Деменге (Репас, 71), Гильбер, Сантини.
"Бордо" – "Лилль" - 2:1
Голы: Мотиба, 13 - 0:1, Камано, 42 - 1:1, Камано, 45 - 2:1.
"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Пабло, Мейте (Санкаре, 46), Плашил, Малком (Лаборд, 90), Лерагер, Камано (де Превиль, 70), Брэйтуэйт.
"Лилль": Коффи, Дабила, Иэ, Малькюи, Мендиль, Тиаго Мендес, Тиаго Майя, Луис Араужо (Биссума, 70), Пепе, Бензия (Эль-Гази, 78), Мотиба (Фараж, 85).
Удаление: Тиаго Мендес (63).
"Генгам" – "Труа" - 4:0
Голы: Бенезе, 23 - 1:0, Блас, 47 - 2:0, Нгбакото, 79 - 3:0, Бриан, 90 - 4:0.
"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Сорбон, Гренье, Дидо, Нгбакото (Коко, 82), Диалло (Блас, 46), Бенезе (Тюрам, 72), Бриан.
"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Деплан, Эрей, Конфе (Бен-Саада, 74), Беллюгу, Вальтер (Кауи, 17), Дарбьон, Пеле (Хен Чжун Сук, 60), Ньян.
"Тулуза" – "Дижон" - 0:1
Гол: Квон Чхан Хун, 10 - 0:1.
"Тулуза": Лафон, Диоп, Фортес, Амьен Аду, Блен (Жан, 87), Силла, Сангаре, Сомалиа (Мубеле, 64), Градель, Саного, Делор (Дурмаз, 80).
"Дижон": Рене, Джилободжи, Хаддади, Розье, Варро, Слити, Марье, Квон Чхан Хун (Саммаритано, 81), Амальфитано, Саид (Массуэма, 73), Тавареш (Жанно, 55).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|84
|2
|Монако
|32
|70
|3
|Марсель
|31
|62
|4
|Лион
|31
|60
|5
|Ренн
|31
|46
|6
|Монпелье
|31
|45
|7
|Ницца
|31
|45
|8
|Нант
|32
|44
|9
|Сент-Этьен
|32
|43
|10
|Генгам
|32
|41
|11
|Дижон
|32
|41
|12
|Бордо
|32
|40
|13
|Амьен
|32
|37
|14
|Анжер
|32
|36
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|32
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Труа
|32
|29
|19
|Лилль
|32
|28
|20
|Метц
|31
|22