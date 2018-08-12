"Бордо" стартовал в Лиге 1 с домашнего поражения от "Страсбура"

В матче стартового тура французской Лиги 1 "Бордо" на своем поле в меньшинстве уступил "Страсбуру".

"Бордо" - "Страсбур" - 0:2

Голы: Сиссоко, 68 - 0:1, Да Коста, 79 - 0:2.

"Бордо": Костиль, Гайич, Кунде, Левчук, Пабло, Тчуамени (Бэйсик, 72), Плашил (Санкаре, 72), Лераджер, Юссуф (Баисс, 17), Камано, Лаборде.

"Страсбур": Селс, Лала, Митрович, Мартинес, Каки, Сиссоко, Лиенар, Томассон (Гримм, 86), Мартен, Зони (Гонсалвеш, 76), Айорке (Да Коста, 33).

Напомним, ранее "Лион" обыграл "Амьен".