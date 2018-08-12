"Бордо" - "Страсбур" - 0:2 (обзор)

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"Бордо" - "Страсбур" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча первого тура чемпионата Франции между "Бордо" и "Страсбуром" (0:2).

Видео: "Бордо" - "Страсбур" - 0:2.

Не пропустите: "Бордо" стартовал в Лиге 1 с домашнего поражения от "Страсбура". | http://soccernews.ru

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