"Бордо" – "Страсбур" - 0:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура французской Лиги 1 между "Бордо" и "Страсбуром".
Не пропустите: "Страсбур" на выезде громит "Бордо". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|41
|2
|Лион
|16
|32
|3
|Монако
|16
|32
|4
|Марсель
|16
|32
|5
|Нант
|16
|27
|6
|Ренн
|16
|24
|7
|ФК Кан
|16
|23
|8
|Монпелье
|16
|22
|9
|Амьен
|16
|21
|10
|Дижон
|16
|21
|11
|Страсбур
|17
|21
|12
|Бордо
|17
|20
|13
|Сент-Этьен
|16
|20
|14
|Ницца
|16
|20
|15
|Генгам
|16
|19
|16
|Труа
|16
|18
|17
|Лилль
|16
|18
|18
|Тулуза
|16
|16
|19
|Анжер
|16
|14
|20
|Метц
|16
|4