"Бордо" – "Страсбур" - 0:3 (обзор)

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"Бордо" – "Страсбур" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура французской Лиги 1 между "Бордо" и "Страсбуром".

Не пропустите: "Страсбур" на выезде громит "Бордо". | http://soccernews.ru

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