"Бордо", "Страсбур", "Метц" и "Реймс" одержали победы в Лиге 1
Представляем результаты матчей 8-го тура французской Лиги 1.
"Монпелье" - "Реймс" 0:4
Голы: Диа (пен), 9 - 0:1, Диа, 13 - 0:2, Мбуку, 31 - 0:3, Диа (пен), 56 - 0:4
"Монпелье": Омлин (Берто, 46), Суке, Конгре, Коцца, Ойонго, Шотар (Ферри, 46), Ле Таллек, Молле (Долли, 60), Илтон, Делор (Мавидиди, 61), Лаборд (Юн Ил Лок, 80).
"Реймс": Райкович, Фоке, де Смет (Дукуре, 78), Фас, Абдельхамид, Кафаро (Думбия, 78), Бериша (Сакава, 83), Мунеци (Маресич, 83), Мбуку, Сирхейс, Диа (Экитик, 59).
Удаления: Илтон (7), Ле Таллек (42).
"Метц" - "Сент-Этьен" 2:0
Голы: Булая, 5 - 1:0, Сиссоко (аг), 78 - 2:0
"Метц": Укиджа, Сантонз, Бойе, Бронн, Юдоль, Нгетте, Пажо, Булая, Маига (Фофана, 90), Гуйе (Вагнер, 56), Ангбан (Тшимбембе, 90).
"Сент-Этьен": Мулен, Сиссоко, Соу, Рецос (Тшибуабуа, 48), Муэффек, Монне-Паке (Хазри, 46), Камара, Буанга (Тормен, 82), Аушиш (Гурна-Дуат, 63), Амума, Неу Нупа (Ривера, 82).
"Брест" - "Страсбур" 0:3
Голы: Диалло, 27 - 0:1, Лала (пен), 40 - 0:2, Ажорк, 67 - 0:3
"Брест": Ларсоннер, Эрей, Дюверн, Перро, Фоссурье, Белькебла, Февр, Баттоккио (Ласн, 71), Мунье (Кардона, 70), Шарбонье (Филиппото, 64), Ле Дуарон (Онора, 64).
"Страсбур": Камара, Каси (Кароль, 70), Лала, Симакан, Джику, Белльгард (Зои, 90), Сиссоко (Томассон, 90), Ахолу (Коне, 81), Митрович, Диалло, Ажорк (Прцич, 81).
"Бордо" - "Ним" 2:0
Голы: Бриан (пен), 80 - 1:0, Уден, 82 - 2:0
"Бордо": Костиль, Бесс, Сабали, Пабло, Бенито, Бен-Арфа (Траоре, 83), Отавио (Адли, 40), Башич, Маджа (Зеркан, 65), де Превиль (Уден, 41), Хван Ый Чжо (Бриан, 65).
"Ним": Рене, Бюрне, Бриансон, Мигель, Мелинг, Алинви (Паки, 65), Фомба (Бенрау, 83), До, Элиассон, Денкей (Ариби, 65), Рипар (Коне, 88).
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|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13