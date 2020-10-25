"Бордо", "Страсбур", "Метц" и "Реймс" одержали победы в Лиге 1

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"Бордо", "Страсбур", "Метц" и "Реймс" одержали победы в Лиге 1

Представляем результаты матчей 8-го тура французской Лиги 1.

"Монпелье" - "Реймс" 0:4

Голы: Диа (пен), 9 - 0:1, Диа, 13 - 0:2, Мбуку, 31 - 0:3, Диа (пен), 56 - 0:4

"Монпелье": Омлин (Берто, 46), Суке, Конгре, Коцца, Ойонго, Шотар (Ферри, 46), Ле Таллек, Молле (Долли, 60), Илтон, Делор (Мавидиди, 61), Лаборд (Юн Ил Лок, 80).

"Реймс": Райкович, Фоке, де Смет (Дукуре, 78), Фас, Абдельхамид, Кафаро (Думбия, 78), Бериша (Сакава, 83), Мунеци (Маресич, 83), Мбуку, Сирхейс, Диа (Экитик, 59).

Удаления: Илтон (7), Ле Таллек (42).


"Метц" - "Сент-Этьен" 2:0

Голы: Булая, 5 - 1:0, Сиссоко (аг), 78 - 2:0

"Метц": Укиджа, Сантонз, Бойе, Бронн, Юдоль, Нгетте, Пажо, Булая, Маига (Фофана, 90), Гуйе (Вагнер, 56), Ангбан (Тшимбембе, 90).

"Сент-Этьен": Мулен, Сиссоко, Соу, Рецос (Тшибуабуа, 48), Муэффек, Монне-Паке (Хазри, 46), Камара, Буанга (Тормен, 82), Аушиш (Гурна-Дуат, 63), Амума, Неу Нупа (Ривера, 82).


"Брест" - "Страсбур" 0:3

Голы: Диалло, 27 - 0:1, Лала (пен), 40 - 0:2, Ажорк, 67 - 0:3

"Брест": Ларсоннер, Эрей, Дюверн, Перро, Фоссурье, Белькебла, Февр, Баттоккио (Ласн, 71), Мунье (Кардона, 70), Шарбонье (Филиппото, 64), Ле Дуарон (Онора, 64).

"Страсбур": Камара, Каси (Кароль, 70), Лала, Симакан, Джику, Белльгард (Зои, 90), Сиссоко (Томассон, 90), Ахолу (Коне, 81), Митрович, Диалло, Ажорк (Прцич, 81).


"Бордо" - "Ним" 2:0

Голы: Бриан (пен), 80 - 1:0, Уден, 82 - 2:0

"Бордо": Костиль, Бесс, Сабали, Пабло, Бенито, Бен-Арфа (Траоре, 83), Отавио (Адли, 40), Башич, Маджа (Зеркан, 65), де Превиль (Уден, 41), Хван Ый Чжо (Бриан, 65).

"Ним": Рене, Бюрне, Бриансон, Мигель, Мелинг, Алинви (Паки, 65), Фомба (Бенрау, 83), До, Элиассон, Денкей (Ариби, 65), Рипар (Коне, 88).      

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