"Бордо" таки хочет взять в аренду Хави Гарсию

Французский "Бордо", несмотря на заявления самого футболиста, таки хочет взять в аренду полузащитника питерского "Зенита" Хави Гарсию.

Об этом, как информирует СЭ, сообщил спортивный директор "сине-бело-голубых" Константин Сарсания. В частности, он рассказал: "Клуб обратился к нам с предложением о годичной аренде игрока. Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом".

Напомним, еще один игрок "Зенита" близок к переходу в "Бордо". | soccernews.ru