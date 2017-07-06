"Бордо" таки хочет взять в аренду Хави Гарсию

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"Бордо" таки хочет взять в аренду Хави ГарсиюФранцузский "Бордо", несмотря на заявления самого футболиста, таки хочет взять в аренду полузащитника питерского "ЗенитаХави Гарсию.

Об этом, как информирует СЭ, сообщил спортивный директор "сине-бело-голубых" Константин Сарсания. В частности, он рассказал: "Клуб обратился к нам с предложением о годичной аренде игрока. Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом".

Напомним, еще один игрок "Зенита" близок к переходу в "Бордо". | soccernews.ru

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