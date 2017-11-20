"Бордо" упустил победу над "Марселем"

В матче 13-го тура чемпионата Франции "Бордо" на своем поле сыграл вничью с "Марселем". В начале поединка счет открыл Николя де Превиль, но уже в компенсированное время гостей спас Морган Сансон. После этого матча "Бордо" занимает девятое место, а "Марсель" остался на четвертой позиции.

"Бордо" – "Марсель" - 1:1 (1:0)

Голы: де Превиль, 3 - 1:0, Сансон, 90+4 - 1:1

"Бордо": Костиль, Левчук, Пелленар, Сабали, Отавио, Санкаре, Тулалан, Малком, Лерагер, Камано, де Превиль.

"Марсель": Манданда, Роланду, Амави, Сакаи, Рами, Пайе (Лопес, 46), Сансон, Товен, Замбо-Ангисса, Окампос, Митроглу.

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