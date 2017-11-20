"Бордо" упустил победу над "Марселем"

Теги бордомарсель

"Бордо" упустил победу над "Марселем"

В матче 13-го тура чемпионата Франции "Бордо" на своем поле сыграл вничью с "Марселем". В начале поединка счет открыл Николя де Превиль, но уже в компенсированное время гостей спас Морган Сансон. После этого матча "Бордо" занимает девятое место, а "Марсель" остался на четвертой позиции.

"Бордо" – "Марсель" - 1:1 (1:0)
Голы: де Превиль, 3 - 1:0, Сансон, 90+4 - 1:1

"Бордо": Костиль, Левчук, Пелленар, Сабали, Отавио, Санкаре, Тулалан, Малком, Лерагер, Камано, де Превиль.

"Марсель": Манданда, Роланду, Амави, Сакаи, Рами, Пайе (Лопес, 46), Сансон, Товен, Замбо-Ангисса, Окампос, Митроглу.

Не пропустите: "Лион" и "Монпелье" голов не забили.  http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 13 35
2 Монако 13 29
3 Лион 13 26
4 Марсель 13 25
5 Нант 13 23
6 ФК Кан 13 19
7 Сент-Этьен 13 18
8 Монпелье 13 17
9 Бордо 13 17
10 Тулуза 13 16
11 Ренн 13 15
12 Дижон 13 15
13 Труа 13 15
14 Генгам 13 15
15 Анжер 13 14
16 Ницца 13 14
17 Страсбур 13 13
18 Лилль 12 12
19 Амьен 12 12
20 Метц 13 4
Полная таблица

топ-5 тегов