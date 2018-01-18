"Бордо" уволил главного тренера

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"Бордо" уволил главного тренера

"Бордо" в своём официальном твиттере объявил об увольнении с поста главного тренера Жослена Гурвеннека.

45-летний специалист отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая одержала всего 2 победы в последних 16 матчах.

По итогам 21 тура "Бордо" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своём активе 23 очка.

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