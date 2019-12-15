"Бордо" в домашнем матче проиграл "Страсбуру"

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"Бордо" в домашнем матче проиграл "Страсбуру"

В рамках 18-го тура чемпионата Франции "Бордо" в домашнем матче проиграл "Страсбуру".

"Бордо" - "Страсбур" - 0:1 (0:1)

Гол: Айорк, 11.

"Бордо": Костиль, Косьельни, Мексер (Калу, 72), Бенито, Паблу, Аит Беннассер, Отавиу, Адли (Бриан, 61), Де Превиль, Камано, Маджа (Хван Ый Джо, 76).

"Страсбур": Селс, Коне, Кароль, Лала, Митрович, Джикю, Корнье (Льенар, 76), Томассон (Зохи, 84), Сиссоко, Фофана, Айорк (Да Кошта, 90+4)

"Бордо" с 26 баллами занимает 8 место турнирной таблице Лиги 1. "Страсбур" располагается на 14 месте.

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