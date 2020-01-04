"Бордо" выбил "Ле Ман" из Кубка Франции

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"Бордо" выбил "Ле Ман" из Кубка Франции

В рамках 1/32 финала Кубка Франции "Бордо" переиграл "Ле Ман" и пробился в следующий раунд.

"Бордо" - "Ле Ман" 2:0

Гол: Бриан (пен), 53 - 1:0, Башич, 90 - 2:0

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