"Бордовое" сопротивление: "Бернли" ляжет костьми против "Манчестер Сити"

"Бернли" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Мартин Аткинсон

Субботняя программа 26-го тура английской Премьер-Лиги откроется противостоянием безоговорочного лидера чемпионата "Манчестер Сити" и одной из главных сенсаций текущей кампании "Бернли". Предстоящая встреча станет для команд уже третьей в нынешнем сезоне, потому как, помимо матча первого круга на "Этихаде", где хозяева отпраздновали победу со счетом 3:0, коллективы совсем недавно выясняли отношения в Кубке Англии, где снова победителями оказались манкунианцы – 4:1. Хотя, надо признать, несмотря на столь разгромный счет, "бордовые" в обоих случаях очень даже неплохо смотрелись, а местами и доминировали.

"Манчестер Сити" продолжает уверенно без сбоев двигаться в направлении своего пятого чемпионского титула. Количество матчей потихоньку уменьшается, а вот отрыв от ближайшего преследователя остается огромнейшим – 15 очков. Более того, команда Пепа Гвардиолы участвует во всех отведенных турнирах и вполне себе претендует на победу в каждом из них. О чем в одном из своих недавних интервью заявил лидер центра поля "горожан" Кевин Де Брюйне. Проигрыш "Ливерпулю" на "Энфилде" по-прежнему остается единственным в сезоне. Даже травмы нескольких основных футболистов не выбивают из колеи "голубых".

"Бернли" уже продолжительное время располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, но это все за счет багажа, собранного в первой половине сезона. После Нового Года у "бордовых" абсолютно не складывается с победами – в последний раз подопечные Шона Дайча завоевывали три очка в середине декабря. Отчасти, подобное можно оправдать тяжелым календарем, ведь в течение месяца жители "Терф Мур" дважды противостояли "Манчестер Юнайтед", по одному разу - "Тоттенхэму", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".

Интересные факты противостояния "Бернли" и "Манчестер Сити":

"Манчестер Сити" два прошлые поединки в рамках Премьер-Лиги выиграл всухую. Интересно, что "горожане" не пропускали в трех подряд матчах внутреннего первенства с мая 2016, со времен Мануэля Пеллегрини.

Два из четырех футболистов АПЛ, достигших цифры 20 по результативным действиям, играют за "Манчестер Сити" – это Серхио Агуэро (22) и Рахим Сткрлинг (22).

Кун Агуэро забил в каждом из последних четырех матчей против "Бернли" во всех соревнованиях.

Ориентировочные составы на игру:

Бернли: Поуп, Бардсли, Лонг, Ми, Тэйлор, Корк, Вествуд, Гудмундссон, Леннон, Хендрик, Барнс

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро

Прогноз на матч "Бернли" – "Манчестер Сити":

Естественно, "Манчестер Сити" является явным фаворитом, ведь по-другому просто быть не может. Но для тех, кто любит побольше адреналина, я бы посоветовал поставить на то, что обе забьют. Учитывая тот факт, что "горожане" регулярно пропускают.

Коэффициент на победу подопечных Пепа Гвардиолы мизерный – 1.3. В то время, как выигрыш "Бернли" в среднем оценивается в 12.0.

Богдан Архипенко

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