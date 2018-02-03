"Бордовое" сопротивление: "Бернли" ляжет костьми против "Манчестер Сити"
"Бернли" – "Манчестер Сити"
Стадион: "Терф Мур" (Бернли)
Начало матча: 15:30
Арбитр: Мартин Аткинсон
Субботняя программа 26-го тура английской Премьер-Лиги откроется противостоянием безоговорочного лидера чемпионата "Манчестер Сити" и одной из главных сенсаций текущей кампании "Бернли". Предстоящая встреча станет для команд уже третьей в нынешнем сезоне, потому как, помимо матча первого круга на "Этихаде", где хозяева отпраздновали победу со счетом 3:0, коллективы совсем недавно выясняли отношения в Кубке Англии, где снова победителями оказались манкунианцы – 4:1. Хотя, надо признать, несмотря на столь разгромный счет, "бордовые" в обоих случаях очень даже неплохо смотрелись, а местами и доминировали.
"Манчестер Сити" продолжает уверенно без сбоев двигаться в направлении своего пятого чемпионского титула. Количество матчей потихоньку уменьшается, а вот отрыв от ближайшего преследователя остается огромнейшим – 15 очков. Более того, команда Пепа Гвардиолы участвует во всех отведенных турнирах и вполне себе претендует на победу в каждом из них. О чем в одном из своих недавних интервью заявил лидер центра поля "горожан" Кевин Де Брюйне. Проигрыш "Ливерпулю" на "Энфилде" по-прежнему остается единственным в сезоне. Даже травмы нескольких основных футболистов не выбивают из колеи "голубых".
"Бернли" уже продолжительное время располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, но это все за счет багажа, собранного в первой половине сезона. После Нового Года у "бордовых" абсолютно не складывается с победами – в последний раз подопечные Шона Дайча завоевывали три очка в середине декабря. Отчасти, подобное можно оправдать тяжелым календарем, ведь в течение месяца жители "Терф Мур" дважды противостояли "Манчестер Юнайтед", по одному разу - "Тоттенхэму", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".
Интересные факты противостояния "Бернли" и "Манчестер Сити":
"Манчестер Сити" два прошлые поединки в рамках Премьер-Лиги выиграл всухую. Интересно, что "горожане" не пропускали в трех подряд матчах внутреннего первенства с мая 2016, со времен Мануэля Пеллегрини.
Два из четырех футболистов АПЛ, достигших цифры 20 по результативным действиям, играют за "Манчестер Сити" – это Серхио Агуэро (22) и Рахим Сткрлинг (22).
Кун Агуэро забил в каждом из последних четырех матчей против "Бернли" во всех соревнованиях.
Ориентировочные составы на игру:
Бернли: Поуп, Бардсли, Лонг, Ми, Тэйлор, Корк, Вествуд, Гудмундссон, Леннон, Хендрик, Барнс
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро
Прогноз на матч "Бернли" – "Манчестер Сити":
Естественно, "Манчестер Сити" является явным фаворитом, ведь по-другому просто быть не может. Но для тех, кто любит побольше адреналина, я бы посоветовал поставить на то, что обе забьют. Учитывая тот факт, что "горожане" регулярно пропускают.
Коэффициент на победу подопечных Пепа Гвардиолы мизерный – 1.3. В то время, как выигрыш "Бернли" в среднем оценивается в 12.0.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
|25
|23
|19
|Сток Сити
|24
|23
|20
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20