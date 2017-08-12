"Бордовый" старт чемпиона: "Челси" на своем поле принимает "Бернли"
"Челси" – "Бернли"
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Сингапур)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Крейг Поусон (Лондон)
Действующий чемпион Англии лондонский "Челси" начинает новый сезон в Премьер-лиге домашним противостоянием с "Бернли". Прошлый чемпионат "бордовые" завершили на 16-м месте, с трудом сохранив место в элите английского футбола. В тоже время не хватающий звезд с неба клуб в одном из матчей таки сумел отобрать очки у "аристократов".
Команда Антонио Конте берет старт в Премьер-лиге, находясь не в лучшем расположении духа. Неделю назад "Челси" в серии послематчевых пенальти уступил в матче за Суперкубок Англии землякам из "Арсенала". Не преуспели лондонцы и в двух заключительных встречах в рамках Международного кубка чемпионов, проиграв сначала мюнхенской "Баварии" (2:3), а затем и миланскому "Интеру" (1:2).
По ходу предсезонной подготовки "аристократы" не отличались особой активностью на трансферном рынке. Из топ-приобретений лета, по сути, можно считать лишь покупку испанца Альваро Мораты из "Реала". Однако на данный момент звездный новичок еще ищет свою игру в ансамбле Конте. Да и в целом итальянский специалист испытывает нынче серьезные кадровые трудности. Сразу три игрока основы – Азар, Бакайоко и Педро – находятся в лазарете. А один из ключевых защитников Мозес вынужден пропустить матч по причине дисквалификации. Так что лондонцам, и в частности Антонио Конте, не позавидуешь на старте сезона.
Впрочем, "аристократам" откровенно повезло с соперником по первому туру. "Бернли", в новом тысячелетии, регулярно борется за то, чтобы продержаться в элите английского футбола. Получилось это лишь однажды – в прошлом сезоне. Поэтому будущий сезон в Премьер-лиге лишь четвертый для "бордовых" начиная с 2000 года.
Стоит отметить, что в прошлом чемпионате команда Шона Дайча просто ужасно выступала на выезде. Из 19 игр 14 "Бернли" проиграл. В том числе и поединок на "Стэмфорд Бридж", в котором "Челси" отгрузил в ворота соперника три безответных мяча (отличились Азар, Виллиан и Мозес). Еще хуже то, что этим летом "бордовые" потеряли двух ключевых игроков – защитника Майкла Кина и нападающего и лучшего бомбардира команды Андре Грея. Трудно даже представить, что из себя будет представлять "Бернли" без тех, кто покинул клуб.
Интересные факты противостояния "Челси" и "Бернли":
Во время подготовки к сезону (7 контрольных игр) "Бернли" отыграл без поражений
"Челси" не может выиграть три матча кряду
В очных противостояниях "бордовые" выигрывали последний раз у лондонцев в 1973 году
Последняя встреча команд проходила в Бернли (12.02.2017) и завершилась ничьей 1:1
Ориентировочные составы на игру:
"Челси: Куртуа – Кэхилл, Давид Луис, Рюдигер, Канте, Фабрегас, Алонсо, Аспиликуэта, Виллиан, Мората, Батшуайи.
"Бернли": Хитон – Уорд, Ми, Тарковски, Лоутон, Брэйди, Корк, Хендрик, Арфилд, Уолтерс, Воукс.
Прогноз на матч "Челси" – "Бернли":
"Челси" – несомненный фаворит предстоящего матча, но зная кадровые трудности "аристократов", можно предположить, что лондонцам будет совсем непросто справиться с вечным аутсайдером Премьер-лиги. Наверняка игроки "Бернли" в отличном настроении выйдут на поле "Стэмфорд Бридж". В межсезонье "бордовые" провели семь контрольных встреч, ни разу не проиграв. Стоит отметить ничью этой команды в матче против испанской "Сельты" (2:2), а также победу над немецким "Ганновером" со счетом 1:0.
Букмекеры же однозначны в своих оценках. На победу "Челси" коэффициент составляет 1.25 баллов, в то время как на успех "Бернли" ставят не меньше 12 баллов. Ничейный исход оценивается в 6.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|1
|3
|2
|Борнмут
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Челси
|0
|0
|6
|Кристал Пэлас
|0
|0
|7
|Эвертон
|0
|0
|8
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|9
|Ливерпуль
|0
|0
|10
|Манчестер Сити
|0
|0
|11
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|13
|Саутгемптон
|0
|0
|14
|Сток Сити
|0
|0
|15
|Суонси Сити
|0
|0
|16
|Тоттенхэм
|0
|0
|17
|Уотфорд
|0
|0
|18
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|20
|Лестер Сити
|1
|0