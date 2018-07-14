"Борэм Вуд" – "Арсенал" - 0:8 (обзор)

Теги арсенал лондон

"Борэм Вуд" – "Арсенал" - 0:8 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Борэм Вуд" и "Арсеналом".

Не пропустите: "Арсенал" в товарищеском матче деклассировал "Борэм Вуд". | http://soccernews.ru

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5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
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20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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