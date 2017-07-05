Борха Бастон перешел в "Малагу"



Испанский нападающий "Суонси" Борха Бастон стал игроком "Малаги", сообщает официальный твиттер клуба.

"Анчоусы" арендовали футболиста до лета 2018 года.

24-летний Бастон выступает за "Суонси" с 2016 года, провел за клуб 18 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Стоит отметить, что до переезда в Англию, форвард в двух своих последних сезонах в Испании забил 41 матч в 79 поединках за "Сарагосу" и "Эйбар".

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