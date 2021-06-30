Борха Валеро объявил о завершении карьеры

Фото: инстаграм Валеро/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Фиорентины" Борха Валеро объявил о завершении игровой карьеры.

"Настал тот момент, который всегда казался мне таким далеким. Я закончил играть в футбол. Я хотел бы сделать это под полный стадион людей, но, к сожалению, в футболе, как и в жизни, не все зависит от нас. Я благодарю все команды, где я имел честь играть", — написал Валеро.

За свою карьеру Валеро поиграл в таких клубах, как: "Реал Мадрид", "Вильярреал", "Интер" и "Фиорентина".

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