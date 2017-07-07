Борха Валеро переходит в "Интер"



Испанский полузащитник "Фиорентины" Борха Валеро близок к переходу в "Интер", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 5,5 миллионов евро. Сам футболист подпишет с миланским клубом контракт до лета 2020 года.

В минувшем сезоне 32-летний Валеро провел за "Фиорентину" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

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