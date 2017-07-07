Борха Валеро переходит в "Интер"

Теги фиорентинаинтер миланборха валеро

Борха Валеро переходит в "Интер"
Испанский полузащитник "Фиорентины" Борха Валеро близок к переходу в "Интер", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 5,5 миллионов евро. Сам футболист подпишет с миланским клубом контракт до лета 2020 года.

В минувшем сезоне 32-летний Валеро провел за "Фиорентину" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: Спаллетти: "Моуринью пожелал мне удачи в "Интере". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов