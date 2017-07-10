Борха Валеро перешел в "Интер"

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Борха Валеро перешел в "Интер"

Хавбек "Фиорентины" Борха Валеро стал игроком "Интера", сообщает официальный сайт "фиалок".

Сообщается, что "нерадзурри" заплатит за футболиста 5,5 миллиона евро плюс 1,5 миллиона в виде бонусов.

В минувшем сезоне Валеро сыграл 39 поединков, забил 2 гол и отдал 12 ассистов.

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