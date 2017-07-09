Борха Валеро пройдет медосмотр в "Интере" в понедельник

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Борха Валеро пройдет медосмотр в "Интере" в понедельник
Испанский полузащитник "Фиорентины" Борха Валеро близок к переходу в "Интер", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, футболист в понедельник пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, то хавбек подпишет с миланским клубом контракт до лета 2020 года.

Сумма трансфера 32-летнего Валеро составит 5,5 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на полтора миллиона за счет бонусов.

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