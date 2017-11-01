Борха Валеро: "В Китае мне предлагали в три раза больше денег, чем в "Интере"



Испанский полузащитник "Интера" Борха Валеро заявил, что у него было выгодное предложение из Китая.

"Я мог отправиться зимой в Китай. Там мне предлагали в три раза больше денег, чем в "Интере". Но я решил сделать шаг вперед и перешел в "Интер", - приводит слова Валеро Football Italia.

По некоторым данным, зарплата 32-летнего Валеро в "Интере" составляет 1,3 миллиона евро в год.

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