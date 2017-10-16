Борини: "Милан" провел замечательный матч"

Нападающий "Милана" Фабио Борини прокомментировал игру своей команды в матче с "Интером" (2:3).

"Это очень болезненный результат. Мы провели замечательный матч, но судьба встречи решилась в нескольких неудачных эпизодах. Сейчас мы должны смотреть вперёд - это всё, что нам остаётся.

В Италии первые таймы зачастую проходят более осторожно. Во второй половине мы активизировались, включили агрессию, прессинг и создали "Интеру" проблемы", - сказал Борини. | http://soccernews.ru