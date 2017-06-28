Борини обойдётся "Милану" в шесть миллионов евро

Теги милансандерлендфабио борини

Борини обойдётся "Милану" в шесть миллионов евро

Нападающий "Сандерленда" Фабио Борини в ближайшее время станет игроком "Милана".

Как сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера составит шесть миллионов евро без учёта возможных бонусов.

Ранее стало известно, что в четверг 26-летний футболист пройдёт медицинское обследование в "Милане".

Борини выступает за "Сандерленд" с 2015 года, сыграл 53 матча и забил 7 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года. | http://soccernews.ru

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