Борини обойдётся "Милану" в шесть миллионов евро

Нападающий "Сандерленда" Фабио Борини в ближайшее время станет игроком "Милана".

Как сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера составит шесть миллионов евро без учёта возможных бонусов.

Ранее стало известно, что в четверг 26-летний футболист пройдёт медицинское обследование в "Милане".

Борини выступает за "Сандерленд" с 2015 года, сыграл 53 матча и забил 7 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года. | http://soccernews.ru