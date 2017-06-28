Борини перейдёт в "Милан"

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Борини перейдёт в "Милан"

Форвард "Сандерленда" Фабио Борини в ближайшее время станет игроком "Милана".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в четверг 26-летний футболист пройдёт медицинское обследование в итальянском клубе.

Борини выступает за "Сандерленд" с 2015 года, сыграл 53 матча и забил 7 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.

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