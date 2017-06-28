Борини прибыл в Италию для прохождения медобследования

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Борини прибыл в Италию для прохождения медобследования

Форвард "Сандерленда" Фабио Борини прилетел в Милан для прохождения медобследования, сообщает Football Italia.

"Я счастлив быть здесь" - заявил 26-летний футболист местным журналистам.

В прошедшем сезоне Борини сыграл 24 поединка и отметился 2 голами.

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