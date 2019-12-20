Борини зимой покинет "Милан"
Вингер "Милана" Фабио Борини близок к уходу из клуба, об этом сообщил агент футболиста Роберто Де Фанти.
"Фабио получил исключительно положительный опыт в "Милане". Но каждый тренер принимает решения. Мы позаботимся о том, чтобы он играл в другом месте. Разумеется, всё произойдёт по взаимному согласию. Дефицита предложений, в том числе из Италии и Англии, у нас нет", - приводит слова агента Football Italia.
В ноябре стало известно о желании "Кристал Пэлас" подписать 28-летнего итальянца.
Борини выступает за "Милан" с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.
Не пропустите: "Милан" заинтересован в приглашении именитого немецкого тренера. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|17
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|2
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|16
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|3
|Лацио
|16
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|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|16
|29
|6
|Аталанта
|16
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|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|19
|12
|Болонья
|16
|19
|13
|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Фиорентина
|16
|17
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Удинезе
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|16
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9