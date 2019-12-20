Борини зимой покинет "Милан"

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Борини зимой покинет "Милан"

Вингер "Милана" Фабио Борини близок к уходу из клуба, об этом сообщил агент футболиста Роберто Де Фанти.

"Фабио получил исключительно положительный опыт в "Милане". Но каждый тренер принимает решения. Мы позаботимся о том, чтобы он играл в другом месте. Разумеется, всё произойдёт по взаимному согласию. Дефицита предложений, в том числе из Италии и Англии, у нас нет", - приводит слова агента Football Italia.

В ноябре стало известно о желании "Кристал Пэлас" подписать 28-летнего итальянца.

Борини выступает за "Милан" с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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