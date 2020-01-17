Борис Ельцин-младший опроверг новость о свадьбе сестры со Смоловым

Теги локомотив москвафедор смолов

Борис Ельцин-младший опроверг новость о свадьбе сестры со Смоловым

Брат Марии Юмашевой Борис Ельцин-младший опроверг информацию о том, что девушка собирается замуж за нападающего "Локомотива" Федора Смолова. Об этом сообщает Starhit.

По данным источника, семья Марии не знаем ничего о свадьбе с футболистом.

Ранее сообщалось, что свадьба состоится в следующем году, поскольку сейчас девушке всего 17 лет. Торжество планируется провести на острове Сент-Барт.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 19 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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