Борис Игнатьев: "Ахмат" вполне способен увезти из Москвы еще одну ничью"

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Борис Игнатьев: "Ахмат" вполне способен увезти из Москвы еще одну ничью"Известный тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 27-го тура РФПЛ между московским "Спартаком" и грозненским "Ахматом".

"У "Спартака" все есть для победы. Самая сильная группа атаки в нашем чемпионате, в первую очередь. Тем не менее не надо отталкиваться только от тех команд, которые все время у нас на слуху и которые решают большие задачи. Наш чемпионат сейчас очень поднялся: и середняки, и аутсайдеры свободно дышать лидерам не дают. Это раньше можно было заранее представить себе, что будет в матче с такими соперниками, как "Тосно", "СКА-Хабаровск", "Анжи" - сейчас все, к счастью, по-другому.

"Ахмат" же - команда крепкая, в матче с "Локомотивом" проявила себя достаточно хорошо и увезла домой одно очко. Если "Спартак" не выстроит умело и агрессивно игру в атаке, "Ахмат" вполне способен увезти из Москвы еще одну ничью", - цитирует 77-летнего специалиста Rusfootball.info.

Не пропустите: превью к матчу "Спартак" - "Ахмат". | soccernews.ru

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