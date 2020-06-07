Борис Игнатьев: "Если Сёмин нужен где-то, то почему не нужен нашему футболу?"

Теги юрий семиндинамо киев

Борис Игнатьев: "Если Сёмин нужен где-то, то почему не нужен нашему футболу?"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался по поводу новости о том, что Юрий Семин может возглавить киевское "Динамо".

"Вполне вероятно, вся эта информация о возвращении Семина в киевское "Динамо" - какой-то очередной фейк, и мы говорим ни о чем. Сегодня все так устроено, что одного "сватают" сюда, другого - туда. Потом все это оказывается неправдой, и все извиняются и так далее. Поэтому, если, допустим, это и не фейк, то рыночные разговоры, которых всегда слишком много. Но так или иначе нашим, российским клубам надо серьезно посмотреть на все это и сделать все необходимое для сохранения такого специалиста в нашем футболе. Мне, опять же, кажется, что вся эта информация - неправда. Но раз такая информация появляется, то ее надо использовать во благо, в интересах нашего футбола. Если Юрий Павлович нужен где-то, то почему не нужен нашему футболу. Я этого не понимаю. Если гипотетически предположить, что они пытаются вернуть Семина, стало быть, они оценивают его как очень хорошего специалиста. Поэтому это должно как-то заставить отреагировать наши клубы. Неужели мы настолько богаты специалистами такого уровня, что можем направо и налево разбрасываться ими? Нет, мы никак не можем себе этого позволить", - передает слова Игнатьева Rusfootball.info.

Ранее сообщалось, что киевский клуб выбирает между Сёминым и тренером "Ференцвароша" Сергеем Ребровым.

Не пропустите: Президент киевского "Динамо" Суркис отреагировал на информацию о приглашении Сёмина. | http://soccernews.r
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