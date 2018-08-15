Борис Игнатьев: "Отставка Карреры? Пусть Федун думает"

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Борис Игнатьев: "Отставка Карреры? Пусть Федун думает"Известный тренер Борис Игнатьев высказался по поводу возможной отставки наставника московского "Спартака" Массимо Карреры.

"Нужно ли отправлять Карреру в отставку? Увольнять - это не наша задача. Увольнять всегда просто. Сейчас у команды есть Лига Европы, и они будут там выступать. Хотя,то, что случилось - удар по престижу. По всему "Спартак" должен был играть в Лиге Чемпионов. А по поводу отставок: я - не руководитель "Спартака": Федун пусть думает", - цитирует 77-летнего специалиста Rusfootball.info.

Напомним, Мостовой прокомментировал вылет "Спартака" из ЛЧ. | soccernews.ru

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