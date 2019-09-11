Борис Ротенберг может получить руководящую должность в "Локомотиве"
Дмитрий Селюк, агент защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга, заявил, что его клиент рассматривается на должность спортивного директора клуба.
"Думаю, ранее Кикнадзе намекал, что Борис Ротенберг займет пост спортивного директора. Многие знают, что он дорожит своей репутацией и он будет вести свои дела чисто. По моему мнению, он идеальный кандидат на эту должность", - заявил Селюк.
Напомним, что сейчас спортдиром "железнодорожников" является Эрик Штоффельсхаус.
33-летний Ротенберг выступает за первую команду "Локомотива" с 2016 года.
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