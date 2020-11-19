Борис Ротенберг может стать гендиректором "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг может завершить карьеру и перейти на работу в менеджмент московского клуба.
По информации телеграм-канала "Честность - не порок", 34-летний футболист имеет шансы в ближайшее время занять пост генерального директора "железнодорожников".
Сейчас указанную должность занимает Василий Кикнадзе, который регулярно подвергается критике со стороны болельщиков.
Ротенберг выступает за "Локо" с 2016 года. Из-за травм он в последний раз выходил на поле в декабре 2018 года.
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