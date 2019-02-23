"Борнмунт" и "Вулверхэмптон" не смогли выявить победителя, а "Ньюкасл" обыграл "Хаддерсфилд"
"Ньюкасл" обыграл "Хаддерсфилд" в матче 27-го тура чемпионата Англии (2:0).
Голом отметился экс-нападающий "Рубина" и "Зенита" Хосе Соломон Рондон.
"Ньюкасл Юнайтед" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (0:0).
Голы: Рондон, 46 - 1:0, Перес, 52 - 2:0.
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Кенеди, 68), Хэйден, Альмирон (Атсу, 81), Лонгстафф, Рондон (Хоселу, 84), Перес.
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Шиндлер, Смит, Хогг, Панчеон (Хадергьонай, 24), Муй, Бакуна (Биллинг, 69), Качунга, Депуатр (Мунье, 76).
В параллельном матче чемпионата "Борнмут" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"(1:1)
"Борнмут" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:1 (1:0).
Голы: Кинг, 14 - с пенальти - 1:0, Хименес, 83 - с пенальти - 1:1.
"Борнмут": Боруц, Смит, Клайн, Аке, Мефам, Гослинг, Лерма, Кинг, Айб, Фрэйзер, Соланке (Муссе, 90+1).
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер (Траоре, 77), Невеш, Хименес (Саисс, 88), Жота (Иван Кавалейру, 66).
"Ньюкасл" с 28 баллами занимает 14 позицию турнирной таблицы АПЛ. "Хаддерсфилд" с 11 очками располагается на последней строчке. "Борнмунт" занимает 10 место, набрав 34 очка. "Волки" с 40 баллами располагаются на 8 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Бернли
|27
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|26
|27
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11