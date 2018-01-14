"Борнмут" – "Арсенал" – 2:1 (обзор)

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"Борнмут" – "Арсенал" – 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 23-го тура чемпионата Англии между "Борнмутом" и "Арсеналом" (2:1).

Видео: "Борнмут" –  "Арсенал".

 

Не пропустите: Контроль потерян: "Арсенал" впервые в истории проиграл "Борнмуту". | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
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20 Суонси Сити 23 17
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