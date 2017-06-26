"Борнмут" близок к покупке защитника "Челси"

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"Борнмут" близок к покупке защитника "Челси"

Защитник "Челси" Натан Аке попал в сферу интересов "Борнмута", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, руководство "вишен" считает, что клуб близок к подписанию футболиста. Сообщается, что за трансфер "Борнмут" заплатит 23 миллиона евро.

Отметим, что в Аке заинтересованы "Лестер" и "Саутгемптон".

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