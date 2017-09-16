"Борнмут" - "Брайтон" - 2:1 (обзор)

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"Борнмут" - "Брайтон" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Борнмутом" и "Брайтоном".

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2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Саутгемптон 5 8
6 Тоттенхэм 4 7
7 Хаддерсфилд Таун 4 7
8 Бернли 4 7
9 Ливерпуль 4 7
10 Вест Бромвич Альбион 4 7
11 Ньюкасл Юнайтед 4 6
12 Арсенал Лондон 4 6
13 Сток Сити 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
17 Лестер Сити 4 3
18 Вест Хэм Юнайтед 4 3
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
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