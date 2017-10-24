"Борнмут", "Бристоль Сити" и "Лестер" вышли в четвертьфинал Кубка английской Лиги
Завершились матчи 1/8 финала Кубка английской Лиги. Путевки в четвертьфинал завоевали "Борнмут", "Бристоль Сити" и "Лестер".
"Борнмут" – "Мидлсбро" - 3:1 (0:0)
Голы: Симпсон, 49 - 1:0, Тавернье, 56 - 1:1, Уилсон, 75 (с пенальти) - 2:1, Афобе, 83 - 3:1
"Борнмут": Боруц, Кук, Дэниэлс, Смит (Аке, 84), Симпсон, Гослинг, Пью, Фрэйзер (Афобе, 77), Артер, Уилсон, Муссе (Айб, 70).
"Мидлсбро": Константопулос, Фрай, Айяла, Френд, Робертс, Тавернье (Даунинг, 76), Бейкер (Флетчер, 83), Клейтон, Траоре, Форшоу, Бэмфорд.
"Бристоль Сити" – "Кристал Пэлас" - 4:1 (2:1)
Голы: Сако, 21 - 0:1, Тэйлор, 34 - 1:1, Джурич, 39 - 2:1, Брайен, 60 - 3:1, О`Дода, 66 - 4:1
"Бристоль Сити": Стил, Райт, Флинт, Пизано (Пэтерсон, 65), Брайен, О`Дода, Браунхилл, Пэк, Магнуссон, Тэйлор, Дьедиу (Джурич, 31; Бейкинсон, 80).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт (Лумека, 83), Келли, Ридевалд, Кайкай (Суаре, 64), Лофтус-Чик, Ли Чун Юн (Ладапо, 57), Панчон, Сако, Фосу-Менса.
"Лестер" – "Лидс" - 3:1 (1:1)
Голы: Эрнандес, 26 - 0:1, Ихеаначо, 30 - 1:1, Слимани, 71 - 2:1, МаХрез, 88 - 3:1
"Лестер": Хэймер, Магуайр, Драгович, Чилуэлл, Олбрайтон (Марез, 65), Иборра, Кинг, Амарти, Грэй, Ихеаначо (Варди, 81), Слимани.
"Лидс": Видвальд, Анита, Янссон, Бортуик-Джексон (Эйлинг, 46), Руф, Клих, Филлипс (Роналдо Виейра, 72), Шонесси, Эрнандес, Грот, Чибицки (Сако, 65)
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