"Борнмут" – "Челси" - 0:1 (обзор)

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"Борнмут" – "Челси" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча десятого тура АПЛ между "Борнмутом" и "Челси".

Не пропустите: Гол Азара приносит "Челси" выездную победу над "Борнмутом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Сток Сити 10 11
14 Вест Бромвич Альбион 10 10
15 Лестер Сити 9 9
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
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