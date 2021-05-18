"Борнмут" добыл важную победу над "Брентфордом" в плей-офф Чемпионшипа

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"Борнмут" добыл важную победу над "Брентфордом" в плей-офф ЧемпионшипаФото: твиттер "Борнмута"/Автор неизвестен

В первом матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ "Борнмут" добыл важную минимальную победу над "Брентфордом" благодаря голу Данджумы.

"Борнмут" – "Брентфорд" - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 55 Данджума.

"Борнмут" – Бегович, Смит, Картер-Викерс, Кук (Мифем, 45), Келли, Лерма, Биллинг, Брукс (Уилшер, 81), Пирсон (Стэйси, 72), Данджума, Соланке.

"Брентфорд" – Райя, Роэрслев (Генри, 58), Пиннок, Янссон, Йенсен (Годдос, 86), Нергор, Янельт (Дальсгор, 73), Канос, Фосу (Маркондес, 59), Тоуни, Форсс (Мбемо, 58).

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