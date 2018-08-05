"Борнмут" готов побить свой трансферный рекорд

Теги борнмутлевантеджефферсон лерма

"Борнмут" готов побить свой трансферный рекорд

"Борнмут" готов побить свой трансферный рекорд, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "вишни" близки к подписанию полузащитника "Леванте" Джефферсона Лермы.

Английский клуб заплатит за 23-летнего колумбийца 28 миллионов евро.

Лерма выступал за "Леванте" с 2015 года, сыграл 93 матча и забил 3 гола.

Не пропустите: "Борнмут" подписал испанского защитника за 12 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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