"Борнмут" готов заплатить 18 миллионов евро за колумбийца

Теги борнмутлевантеджефферсон лерма

"Борнмут" готов заплатить 18 миллионов евро за колумбийца

"Борнмут" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Леванте" Джефферсону Лерме, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "вишни" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 18 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов.

В минувшем сезоне 23-летний Лерма сыграл за "Леванте" 28 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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