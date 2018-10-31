"Борнмут" и "Бертон Альбион" победили в Кубке Англии

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"Борнмут" и "Бертон Альбион" победили в Кубке Англии

"Борнмут" обыграл "Норвич". А в другой встрече "Бертон Альбион" одолел "Ноттингем Форест".

"Борнмут" - "Норвич" - 2:1.

Голы: Станислас, 39 -1:0. Эрнандес, 70 -1:1, Кук, 72 - 2:1. 

"Борнмут": Боруц, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис (Симпсон, 86), Рико, Гослинг, Сермен, Дефо (Уилсон, 71), Станислас, Айб (Фрэйзер, 61), Пью.

"Бертон Альбион" - "Ноттингем Форест" - 3:2 

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