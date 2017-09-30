"Борнмут" и "Лестер" победителя не выявили и другие результаты тура

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"Борнмут" и "Лестер" победителя не выявили и другие результаты тура

Представляем результаты 7-го тура АПЛ.

"Сток Сити" – "Саутгемптон" 2:1

Голы: Диуф, 40 - 1:0, Йосида, 75 - 1:1, Крауч, 85 - 2:1

"Сток Сити": Батленд, Кэмерон, Виммер, Питерс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири (Афеллай, 87), Шупо-Мотинг, Берахино (Крауч, 70), Диуф (Джонсон, 90).

"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк, Ромеу, Лемина (Остин, 86), Дэвис (Буфаль, 61), Тадич, Редмонд (Габбьядини, 67), Лонг.

Предупреждения: Аллен (30), Тадич (52), Ромеу (56).


"Вест Бромвич" – "Уотфорд" 2:2

Голы: Рондон, 18 - 1:0, Эванс, 21 - 2:0, Дукуре, 37 - 2:1, Ришарлисон, 90 - 2:2

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Брант (Ливермор, 62), Бэрри, Крыховяк, Филлипс (Макклейн, 58), Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 73).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кабаселе, Клеверли, Капу (Перейра, 62), Каррильо (Грэй, 75), Дукуре, Ришарлисон, Дини.

Предупреждения: Ливермор (87), Эванс (88).


"Вест Хэм" – "Суонси" 1:0

Гол: Сако, 90 - 1:0

"Вест Хэм": Харт, Фонте, Крессуэлл, Сабалета, Рид, Нобл (Лансини, 62), Куяте, Антонио, Айю (Масуаку, 78), Эрнандес (Сако, 78), Кэрролл.

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон (Клукас, 87), Нотон, Моусон, Саншеш, Бриттон (Меса, 69), Кэрролл, Айю, Абрахам, Бони (Фер, 46).

Предупреждения: Саншеш (30), Бриттон (49), Куяте (55), Кэрролл (55).


"Борнмут" – "Лестер" 0:0

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Аке, Кук, Серман, Станислас (Фрэйзер, 88), Пью (Айб, 69), Кинг, Дефо (Афобе, 82).

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Фукс, Симпсон, Морган, Грэй, Кинг (Иборра, 46), Ндиди, Олбрайтон (Марез, 75), Окадзаки (Ихеаначо, 69), Варди.

Предупреждение: Пью (20).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Уотфорд 7 12
6 Ливерпуль 6 11
7 Арсенал Лондон 6 10
8 Бернли 6 9
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 6 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 6 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
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