"Борнмут" и "Лестер" победителя не выявили и другие результаты тура
Представляем результаты 7-го тура АПЛ.
"Сток Сити" – "Саутгемптон" 2:1
Голы: Диуф, 40 - 1:0, Йосида, 75 - 1:1, Крауч, 85 - 2:1
"Сток Сити": Батленд, Кэмерон, Виммер, Питерс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири (Афеллай, 87), Шупо-Мотинг, Берахино (Крауч, 70), Диуф (Джонсон, 90).
"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк, Ромеу, Лемина (Остин, 86), Дэвис (Буфаль, 61), Тадич, Редмонд (Габбьядини, 67), Лонг.
Предупреждения: Аллен (30), Тадич (52), Ромеу (56).
"Вест Бромвич" – "Уотфорд" 2:2
Голы: Рондон, 18 - 1:0, Эванс, 21 - 2:0, Дукуре, 37 - 2:1, Ришарлисон, 90 - 2:2
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Брант (Ливермор, 62), Бэрри, Крыховяк, Филлипс (Макклейн, 58), Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 73).
"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кабаселе, Клеверли, Капу (Перейра, 62), Каррильо (Грэй, 75), Дукуре, Ришарлисон, Дини.
Предупреждения: Ливермор (87), Эванс (88).
"Вест Хэм" – "Суонси" 1:0
Гол: Сако, 90 - 1:0
"Вест Хэм": Харт, Фонте, Крессуэлл, Сабалета, Рид, Нобл (Лансини, 62), Куяте, Антонио, Айю (Масуаку, 78), Эрнандес (Сако, 78), Кэрролл.
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон (Клукас, 87), Нотон, Моусон, Саншеш, Бриттон (Меса, 69), Кэрролл, Айю, Абрахам, Бони (Фер, 46).
Предупреждения: Саншеш (30), Бриттон (49), Куяте (55), Кэрролл (55).
"Борнмут" – "Лестер" 0:0
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Аке, Кук, Серман, Станислас (Фрэйзер, 88), Пью (Айб, 69), Кинг, Дефо (Афобе, 82).
"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Фукс, Симпсон, Морган, Грэй, Кинг (Иборра, 46), Ндиди, Олбрайтон (Марез, 75), Окадзаки (Ихеаначо, 69), Варди.
Предупреждение: Пью (20).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Уотфорд
|7
|12
|6
|Ливерпуль
|6
|11
|7
|Арсенал Лондон
|6
|10
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|6
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0