"Борнмут" и "Саутгемптон" сыграли вничью

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"Борнмут" и "Саутгемптон" сыграли вничью

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Борнмут" и "Саутгемптон" разошлись миром. В концовке первого тайма счет открыл Райан Фрэйзер, но во второй половине равновесие восстановил Чарли Остин. После этого матча "Борнмут" поднялся на 14 место в Премьер-лиге, а "Саутгемптон" - на 11 позицию.

"Борнмут" – "Саутгемптон" - 1:1 (1:0)
Голы: Фрэйзер, 42 - 1:0, Остин, 61 - 1:1

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Аке, Кук, Серман, Фрэйзер, Станислас (Айб, 69), Кинг, Дефо (Уилсон, 69).

"Саутгемптон": Форстер, Худт, ван Дейк, Бертран, Пье, Дэвис (Габбьядини, 85), Ромеу, Тадич (Лемина, 74), Уорд-Проуз (Редмонд, 46), Буфаль, Остин.

Не пропустите: Остин забил семь голов в последних 10 матчах в основе "Саутгемптона". | http://soccernews.ru

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11 Саутгемптон 15 17
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13 Сток Сити 15 16
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