"Борнмут", "Кристал Пэлас" и "Уотфорд" побеждают в первом туре АПЛ

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"Борнмут", "Кристал Пэлас" и "Уотфорд" побеждают в первом туре АПЛ

Завершились ещё три матча первого тура АПЛ. "Борнмут" одолел "Кардифф", "Кристал Пэлас" выиграл у "Фулхэма", а "Уотфорд" взял верх над "Брайтоном".

"Борнмут" – "Кардифф" - 2:0

Голы: Фрэйзер, 24 - 1:0, Уилсон, 90 - 2:0.

"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Смит (Дефо, 90), Аке, Серман, Гослинг, Фрэйзер, Брукс (Фрэнсис, 67), Кинг, Уилсон (Муссе, 90).

"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Бамба, Беннетт, Манга, Рид (Мэдин, 88), Патерсон (Уорд, 62), Мендес-Лэйнг (Мерфи, 63), Роллс, Хойлетт, Пелтьер.


"Фулхэм" – "Кристал Пэлас" - 0:2

Голы: Шлупп, 41 - 0:1, Заа, 79 - 0:2.

"Фулхэм": Фабри, Чемберс, Брайен (Вьетто, 71), Кристи, Ле Маршан, Сери (Юхансен, 82), Макдоналд, Шюррле (Камара, 61), Кэрни, Сессеньон, Митрович.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Таунсенд, Шлупп, Макартур, Миливоевич, Заа, Бентеке (Серлот, 83).
 

"Уотфорд" – "Брайтон" - 2:0

Голы: Перейра, 35 - 1:0, Перейра, 54 - 2:0.

"Уотфорд": Фостер, Кабаселе, Холебас, Янмат, Кэткарт, Хьюз (Сема, 81), Дукуре, Капу, Перейра (Фемения, 87), Дини, Грэй (Саксесс, 74).

"Брайтон": Райан, Данк, Бернардо, Сальтор (Бонг, 26), Даффи, Проппер, Стивенс, Гросс (Биссума, 60), Кнокерт, Марч (Джаханбахш, 71), Мюррей.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 1 3
2 Борнмут 1 3
3 Кристал Пэлас 1 3
4 Уотфорд 1 3
5 Манчестер Юнайтед 1 3
6 Тоттенхэм 1 3
7 Эвертон 1 1
8 Вулверхэмптон 1 1
9 Арсенал Лондон 0 0
10 Бернли 0 0
11 Ливерпуль 0 0
12 Манчестер Сити 0 0
13 Саутгемптон 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Ньюкасл Юнайтед 1 0
17 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
18 Кардифф Сити 1 0
19 Фулхэм 1 0
20 Хаддерсфилд Таун 1 0
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