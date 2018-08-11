"Борнмут", "Кристал Пэлас" и "Уотфорд" побеждают в первом туре АПЛ
Завершились ещё три матча первого тура АПЛ. "Борнмут" одолел "Кардифф", "Кристал Пэлас" выиграл у "Фулхэма", а "Уотфорд" взял верх над "Брайтоном".
"Борнмут" – "Кардифф" - 2:0
Голы: Фрэйзер, 24 - 1:0, Уилсон, 90 - 2:0.
"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Смит (Дефо, 90), Аке, Серман, Гослинг, Фрэйзер, Брукс (Фрэнсис, 67), Кинг, Уилсон (Муссе, 90).
"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Бамба, Беннетт, Манга, Рид (Мэдин, 88), Патерсон (Уорд, 62), Мендес-Лэйнг (Мерфи, 63), Роллс, Хойлетт, Пелтьер.
"Фулхэм" – "Кристал Пэлас" - 0:2
Голы: Шлупп, 41 - 0:1, Заа, 79 - 0:2.
"Фулхэм": Фабри, Чемберс, Брайен (Вьетто, 71), Кристи, Ле Маршан, Сери (Юхансен, 82), Макдоналд, Шюррле (Камара, 61), Кэрни, Сессеньон, Митрович.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Таунсенд, Шлупп, Макартур, Миливоевич, Заа, Бентеке (Серлот, 83).
"Уотфорд" – "Брайтон" - 2:0
Голы: Перейра, 35 - 1:0, Перейра, 54 - 2:0.
"Уотфорд": Фостер, Кабаселе, Холебас, Янмат, Кэткарт, Хьюз (Сема, 81), Дукуре, Капу, Перейра (Фемения, 87), Дини, Грэй (Саксесс, 74).
"Брайтон": Райан, Данк, Бернардо, Сальтор (Бонг, 26), Даффи, Проппер, Стивенс, Гросс (Биссума, 60), Кнокерт, Марч (Джаханбахш, 71), Мюррей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|1
|3
|2
|Борнмут
|1
|3
|3
|Кристал Пэлас
|1
|3
|4
|Уотфорд
|1
|3
|5
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|6
|Тоттенхэм
|1
|3
|7
|Эвертон
|1
|1
|8
|Вулверхэмптон
|1
|1
|9
|Арсенал Лондон
|0
|0
|10
|Бернли
|0
|0
|11
|Ливерпуль
|0
|0
|12
|Манчестер Сити
|0
|0
|13
|Саутгемптон
|0
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|15
|Лестер Сити
|1
|0
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|18
|Кардифф Сити
|1
|0
|19
|Фулхэм
|1
|0
|20
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0