"Борнмут" купил хавбека сборной Колумбии, установив клубный трансферный рекорд

1 Теги левантеборнмутджефферсон лерма

"Борнмут" купил хавбека сборной Колумбии, установив клубный трансферный рекорд

Колумбийский полузащитник "Леванте" Джефферсон Лерма перешел в "Борнмут", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 28 миллионов евро и она стала рекордной в истории английского клуба. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "вишнями" долгосрочный контракт.

23-летний Лерма выступал за "Леванте" с 2015 года, провел за клуб 89 матчей и забил 2 гола. Ранее играл за "Атлетико Хуилу". За сборную Колумбии сыграл 9 поединков. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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